Kuopiolaispoliiseja syytetään keskisormea näyttäneen miehen putkapahoinpitelystä: ”Huusin kivusta”, mies sanoi oikeudessa

Kuopiolaispoliiseja syytetään keskisormea näyttäneen miehen putkapahoinpitelystä: "Huusin kivusta", mies sanoi

kuopiolaispoliisia vaati maanantaina korkeimmassa oikeudessa syytteidensä hylkäämissä epäillyssä poliisiväkivaltatapauksesta. Heidän syytetään ottaneen keskisormea näyttäneen miehen perusteettomasti kiinni ja pahoinpidelleen hänet putkassa.Epäilty pahoinpitelytilanne näkyy oheisesta videosta, joka on koottu putkan valvontakameran tallenteista.Itä-Suomen hovioikeus oli tuominnut poliisipartiot pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Pohjois-Savon käräjäoikeus oli sitä ennen vapauttanut heidät kaikista syytteistä.Korkein oikeus käsittelee tapausta suullisessa istunnossa.on tapauksesta Kuopion keskustassa huhtikuussa 2014, kun päihtynyt mies näytti poliisipartiolle mahdollisesti keskisormea.Ylikonstaapeli ja vanhempi konstaapeli ottivat miehen kadulla kiinni ja laittoivat poliisiauton kyytiin. Oikeudenkäynnissä on osittain kyse siitä, oliko kiinniotolle perusteet.Poliisien puolustukset totesivat alkupuheenvuoroissaan korkeimmassa oikeudessa, että mies oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja hänet otettiin kiinni mahdollisten häiriöiden estämiseksi.Kiinniotettu mies kertoi itse oikeudessa olleensa ravintolassa viettämässä iltaa naisystävänsä ja serkkunsa kanssa. He lähtivät sieltä aamuyöllä etsimään taksia, kun kiinniottotilanne tapahtui.Mies ei omien sanojensa mukaan käyttäytynyt aggressiivisesti. Hän ei muista myöskään näyttäneensä keskisormea.”Hyvällä fiiliksesllä mentiin katua pitkin. Oli hämmentävää, miksi minut otettiin kiinni.”Miehen mukaan poliisit eivät myöskään kertoneet mitään perustetta kiinniotolle kadulta.katsoi aiemmassa tuomiossaan, että kiinniotto oli perusteeton. Poliiseilla olisi keskisormen näyttämisen perusteella ollut ainoastaan oikeus pysäyttää mies ja puhuttaa häntä.Lisäksi poliisit käyttäytyivät hovioikeuden mukaan kiinniottotilanteessa epäasiallisesti.Kun kiinniotetun seurassa olleet henkilöt tiedustelivat syytä kiinniotolle, ylikonstaapeli sanoi, että ”Näin käy, jos näyttää poliisille keskisormea”.Ylikonstaapeli kehotti hovioikeuden mukaan henkilöitä ”painumaan vittuun, mikäli he eivät itsekin halua putkaan”.Poliisiautossa kuvatulta videotallenteelta kuului myös, kun kiinniotettu itse kysyi poliiseilta syytä kiinniotolle.”Siksi, kun sä oot idiootti”, toinen poliiseista vastasi.epäillään myös pahoinpidelleen miehen kaatamistilanteessa putkassa.He tarttuivat säilöönottotarkastuksen yhteydessä miestä käsivarsista ja alkoivat kaataa häntä. Molemmat poliisit kaatuivat hovioikeuden mukaan miehen ylle niin, että kiinniotetun jalka jäi toisen poliisin alle.Miehen lonkkanivel meni tilanteessa sijoiltaan. Lääkärinlausunnon mukaan lonkkanivelen sijoiltaanmeno oli erittäin kivulias.Toisen poliisin avustaja tenttasi miestä oikeudessa tiukkasanaisesti siitä, mainitsiko hän poliiseille vammasta sen syntyhetkellä.”Huusin kivusta”, mies sanoi oikeudessa.mukaan mies oli käyttäytynyt ennen tilannetta aggressiivisesti ja he olivat oikeutettuja ottamaan tilanteen hallintaan kaatamalla miehen.”Kyse oli poliisimiesten kannalta tapaturmasta”, toisen poliisi avustaja totesi kiinniotetun loukkaantumisesta.Poliisit veivät miehen tämän jälkeen putkaan. Hän joutui viettämään siellä 11 tuntia ennen hoitoon pääsyä.Poliiseja kuullaan korkeimmassa oikeudessa myöhemmin tänään. Korkein oikeus ei anna asiassa ratkaisua vielä maanantaina, vaan se tulee myöhemmin.