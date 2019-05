Kotimaa

Tero Lehto tarvitsee apua elin­tärkeiden tuki­sukkien pukemiseen, ja se vie nyt neljänneksen hänen palkastaan

Tukisukkien

Yksin

Invalidiliiton

”Vielä ei ole löytynyt kotipalveluyritystä, joka möisi näin lyhytaikaista palvelua.”

Nyt

Kotihoidon