Kotimaa

Poika latasi nettiin videon ”rasistisesta poliisista”, äidin mukaan perhe kutsuttiin Pasilan poliisi­taloon ja

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pojan vanhemmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poika meni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konstaapelin

Äiti kertoi

Konstaapeli

poliisilaitoksen konstaapelille vaaditaan Helsingin käräjäoikeudessa sakkoja tapahtumasarjasta, jossa hän vaati nuorelta pojalta korvauksia nettivideon julkaisemisesta.Syyttäjän mukaan vanhempi konstaapeli käytti poliisin asemaa ja arvovaltaa hoitaessaan omaa korvausasiaansa poliisin tiloissa ja virkapuvussa. Menettely oli syyttäjän mukaan omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.Hän vaatii poliisille sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Konstaapeli kiistää syyllistyneensä rikokseen.Tapahtumat alkoivat vapunaattona 2017, kun konstaapeli poisti partiokaverinsa kanssa Helsingin Rautatieasemalta erään miehen. Joku oli kuvannut välikohtauksen, ja 14-vuotias poika laittoi sen nettiin otsikolla: ”Rasistiset poliisit pidättävät nuoren maahanmuuttajan ilman syytä”.Konstaapeli teki rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta ja haitanteosta virkamiehelle. Tutkinta kuitenkin päättyi saman tien, koska poika ei ollut ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa.Tästä eteenpäin osapuolten kertomukset eroavat toisistaan.kertoivat kuulleensa videosta ensimmäistä kertaa, kun lastensuojelu soitti asiasta. Isä käski poikaa poistamaan videon, ja katuvaisena tämä teki niin.Parin päivän päästä äiti kertoi saaneensa puhelun konstaapelilta. Äidin mukaan konstaapeli painotti puhelussa, että poika olisi voitu tuomita kahdeksi vuodeksi vankeuteen, jos juttu olisi mennyt käräjille. Korvauksetkin olisivat voineet olla jopa 10 000 euroa, äiti kertoi poliisin sanoneen.Konstaapeli kertoi harkitsevansa tuntuvaa korvausvaatimusta, vaikka asia ei etenekään rikosjuttuna, äiti jatkoi. Muille nuorille pitää tehdä esimerkki, että poliisin työn häiritseminen loppuu.Äiti pelästyi ja kysyi, voisiko asian hyvittää jotenkin. Konstaapeli ehdotti tapaamista eräänä perjantaina iltaseitsemältä Pasilan poliisitalo 2:n edessä.tapaamiseen vanhempiensa ja isän uuden vaimon kanssa. Konstaapeli ja hänen partiokaverinsa tulivat täysissä varusteissa päästämään heidät tyhjän poliisitalon aulaan.”Arvasin, ettei kaikki ole kunnossa”, äiti kuvaili oikeudessa.Konstaapeli alkoi kertoa mielipahasta, jota hänelle ja hänen tyttärelleen on aiheutunut videosta.”[Konstaapeli] ilmoitti näillä sanoilla, että miten olisi tonni mieheen”, äiti kertoi.Äiti pyysi tämän kirjallisena, jotta voi keskustella lakimiehensä kanssa. Silloin toinen poliiseista luopui vaatimuksistaan, mutta toinen pyysi edelleen 500 euron korvausta. Seuraavana päivänä poliisi lähetti pyynnön sähköpostitse tilinumeron kera.kertomus oli toisenlainen. Hänen mukaansa hänellä ei ollut mitään mielenkiintoa tavata vanhempia ja poikaa, mutta vanhemmat halusivat tavata.Konstaapelin mukaan hän ei ollut asiassa mitenkään aloitteellinen, vaan äiti oli soittanut hänelle ja ehdottanut tapaamista. Epäselväksi jäi, mistä äiti olisi saanut konstaapelin virkapuhelimen numeron. Todistajana kuultu ylikonstaapeli kertoi, ettei virkanumeroita anneta ulkopuolisille.Konstaapeli ei kertomansa mukaan edes uskonut, että perhe tulisi sovittuun tapaamiseen.”Miten joku kehtaa”, hän ihmetteli. Hänen mukaansa jo videosta oli ollut paljon harmia, mutta vielä tämän jälkeen halutaan tehdä lisää pahaa.Konstaapeli kiisti pyytäneensä rahaa. Sen sijaan poika ehdotti menevänsä kesätöihin korvausten maksamiseksi.Äiti taas oli konstaapelin mukaan uhkaillut lakimiehellä. Sähköpostin tilinumeroineen konstaapeli kertoi lähettäneensä vain sen takia, että äiti pyysi.”Valitettavasti hänen toiveensa toteutui, ja tässä nyt sitten ollaan”, hän kuvaili. Hän moitti vanhempia moraalittomiksi ja kaksinaamaisiksi.”Hävettää teidän puolestanne”, hän sanoi vanhemmille.tehneensä konstaapelin toiminnasta tutkintapyynnön keskusteltuaan juristiystävänsä kanssa. Tämä oli pitänyt konstaapelin toimintaa käsittämättömänä ja normien vastaisena.Vanhemmat huomauttivat olevansa itse koulutettuja ihmisiä ja toivoivat, etteivät muut ihmiset joudu samanlaiseen tilanteeseen.”Luottamus poliisin toimintaan on valitettavasti romahtanut”, äiti sanoi.Omassa loppulausunnossaan konstaapeli arvosteli vanhempia poikkeuksellisen ankarasti. Hän väitti heidän ”valehtelevan järjestelmällisesti” ja syytti kielteisestä asenteesta poliisia kohtaan.”Tämä on sietämätöntä käytöstä. En halua tavata teitä enää koskaan. Häpeän teidän puolestanne.”Konstaapeli sai syytteen myös siitä, että hän olisi urkkinut tietoja poliisin järjestelmistä. Hän etsi sieltä kahteen kertaan tietoja omalla henkilötunnuksellaan. Mies kiisti myös tämän syytteen. Hänen mukaansa haku liittyi virkatehtäviin.Käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen parin viikon päästä.on aiemmin erotettu määräaikaisesti virasta samantyyppisten epäselvyyksien takia.Vuonna 2015 tehdyn päätöksen taustalla oli tietourkinnasta annettu, lainvoimainen 60 päiväsakon tuomio. Lisäksi silloin oli vireillä esitutkinta eräälle miehelle lähetetyistä viesteistä. Viesteissä väitettiin toisen miehen kolhineen konstaapelin perheenjäsenen nimissä ollutta autoa ja vaadittiin siitä korvauksia ja uhattiin sakoilla.Helsingin poliisi erotti miehen kuukauden ajaksi virantoimituksesta näiden tapausten takia.