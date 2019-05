MM-kulta lisäsi työpoissaoloja ja vaikeutti postin jakelua: ”Kankkunen ei ole hyväksyttävä syy olla poissa töistä”

Kotimaa

MM-kulta lisäsi työpoissaoloja ja vaikeutti postin jakelua: ”Kankkunen ei ole hyväksyttävä syy olla poissa töi

Leijonien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinkeinoelämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rankan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakiasiainjohtaja