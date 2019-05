”Kiva kun tulit tänään kouluun, hyvä valinta”, sanoo ovella kouluisäntä Pasi Pirinen ja muistaa kaikkien 500 oppilaan nimet ulkoa

Kotimaa

"Kiva kun tulit tänään kouluun, hyvä valinta", sanoo ovella kouluisäntä Pasi Pirinen ja muistaa kaikkien 500 oppilaan nimet.

"Tervetuloa!

Entisaikoina

Moni

Joskus

Kevätlukukausi

Kun

Hyvää huomenta! Hei Emmi! Morjes Iiro!”Kun Huutjärven koulun kello lyö kymmentä vaille yhdeksän, suuren yhtenäiskoulun 500 oppilasta ryntää sisään. Kouluisäntä Pasi Pirinen https://www.hs.fi/haku/?query=pasi+pirinen seisoo aulassa vastassa ja toivottaa henkilökohtaisesti kaikki tervetulleeksi.”Morjes Nico, kiva kun tulit tänään kouluun, hyvä valinta.””Tervetuloa töihin!”, hän sanoo puolestaan opettajalle.Pirinen on Huutjärven koulun kouluisäntä mutta myös paljon enemmän. Pirinen tuntuu olevan koulun sielu.Hän tuntee nimeltä kaikki oppilaat, opettajat ja muun henkilökunnan. Siis ihan jokaisen.kouluisäntä tai vahtimestari oli monissa kouluissa kaikkien tuntema hahmo, joka lakaisi portaat, loi lumet ja vaihtoi palaneet lamput.Nykyään tehtävänkuvat ovat kuitenkin muuttuneet. Koulurakennuksista on tullut niin monimutkaisia, että niiden kunnossapitoon ja huoltoon tarvitaan kiinteistöalan koulutus.Mutta rehtori Sari Hakulinen https://www.hs.fi/haku/?query=sari+hakulinen korostaa, että Huutjärven kouluisäntä ei olekaan koulussa ensisijaisesti tekninen vaan pedagoginen henkilö.”Pasi on rehtorin oikea käsi ja koko koulun tunnelman luoja”, Hakulinen kertoo.Pirinen seuraa valvontakameroita ja avustaa opettajia välituntivalvonnassa. Joskus hän myös tuuraa opettajia luokassa. Pirisellä kun on opettajakokemustakin.Tärkeintä on kuitenkin se, että Pirinen on paikalla. Hän on koulussa oppilaita varten: juttelee, auttaa ja lohduttaa heitä.Pirinen on siis myös kasvattaja, Hakulinen sanoo.Ohi kävelee noin 8-vuotias tyttö, joka pyyhkii kyyneleitä. Pirinen huomaa tämän:”Mikä sinul on hätänä?”, Pirinen kysyy.”Kun tuo ei halua tänään olla sen kanssa”, vastaa toinen oppilas.”No, voi voi, onpa se harmi”, Pirinen vastaa.Koulussa on sellaisiakin oppilaita, joihin opettajilla on joskus vaikeuksia saada kontaktia. Pirinen osaa kohdata heidätkin. Jos opiskelu ei maistu, Pirinen pyytää mukaan auttamaan arkiaskareissa.”Otetaan hetkeksi muihin hommiin, niin huomataan, että yhdessä saavutetaan jotakin.”oppilaista on ollut Huutjärven koulussa esikoulusta lähtien. Heiltä heruu Pirisestä pelkkiä kehuja:”Pasi on hyvä mies. Rehellinen ja sanoo suoraan”, kertoo Antto Moilanen https://www.hs.fi/haku/?query=antto+moilanen , 14.”Pasi auttaa aina”, kertoo Teemu Hurri https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+hurri ,14.”Kun olin pieni, me tervehdittiin aina yhteisellä laululla”, kertoo Vilma Laukka https://www.hs.fi/haku/?query=vilma+laukka , 13.Piristä, 57, on kutsuttu myös kouluisäksi. Hänellä on neljä omaa lasta ja seitsemän lapsenlasta iältään 3–17 vuotta.Vapaa-ajallaan hän touhua lastenlasten kanssa ja käy hirvimetsällä. Paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa hän on järjestänyt kuudennen luokan oppilaille riistapäiviä, jossa tutustutaan luontoon ja eläimiin.Pirinen on myös intohimoinen penkkiurheilija. Kaikissa lajeissa. Raveja hän seuraa joka päivä. Onpa hänellä sadan euron osuus ravihevosestakin.Lisäksi Pirinen kirjoittaa mielellään tarinoita. ”Pasinoita”, kuten hän itse niitä kuvaa. Niitä syntyy kaikesta, mitä hän näkee ympärillään. Toistaiseksi hän on julkaissut tarinoitaan vain suljetussa Facebook-ryhmässä.”Sukulaisten suruksi”, hän vitsailee.Pirinen on selän takana hyvänpuhuja, kertoo rehtori Hakulinen.Se on huomattu. Vuonna 2012 Pirinen valittiin vuoden positiivisimmaksi pyhtääläiseksi.on lopuillaan, ja kaikilla on paljon hommaa. Tänään Pirinen käy läpi kirjalistoja ja jaottelee kirjoja luokka-asteittain: Ekaluokkalaisten kirjat omiin pinoihinsa, toisen luokan kirjat omiinsa.”Ei varmaan missään koulussa tarkasteta tilattuja koulukirjoja näin perusteellisesti kuin täällä”, hän sanoo nauraen.Piriseltä homma sujuu entisen kauppiaan rutiinilla. Suvussa on ollut kauppiaita kolmessa polvessa. Pirinen pyöritti ensin omaa T-kauppaansa ja oli sen jälkeen hetken lihamestarina ”toisen leivissä”, kunnes vuonna 1993 meni selkä ja hän päätyi eläkkeelle.Kauppiasvuosilta on peruja ihmisten tervehtiminenkin. ”Isä sanoi, että jokainen asiakas tuo palkan, että hänet pitää kohdata.”Toimelias, parhaassa työiässä oleva mies ei kuitenkaan jaksanut olla kauaa eläkkeellä. Pirinen opiskeli markkinointimerkonomitutkinnon kauppaopistossa ja oppisopimuksella koulunkäyntiavustajaksi ja alkoi tehdä opettajan sijaisuuksia.”Se oli hirveän kivaa hommaa. Mie arvostan opettajia yli kaiken.”Pyhtään kuntaan rakennettiin reilu kymmenen vuotta sitten 2007 uusi yhtenäiskoulu, silloinen rehtori Markku Auranen https://www.hs.fi/haku/?query=markku+auranen keksi pyytää Piristä sinne kouluisännäksi.Piristä seuratessa on helppo ymmärtää miksi. Kouluisännän rooli on kuin räätälöity Piriselle. Hänen tiivistyy koko koulun henki, jossa korostetaan yhteisöllisyyttä.Koulussa painotetaan positiivista pedagogiikkaa. Se tarkoittaa, että opetuksessa kiinnitetään opiskelussa oppilaiden eri vahvuuksiin ja myönteisten tunteiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, kertoo luokanopettaja Teija Laakso https://www.hs.fi/haku/?query=teija+laakso Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan oppilaat viihtyvätkin Huutjärven koulussa keskimääräistä paremmin, kiusaamista esiintyy koulussa vähemmän ja kaikki koulun oppilaat kokevat, että heillä on vähintään yksi hyvä kaveri.

Mitkä olisivat Huutjärven koulun vahvuudet? Joustavuus, luotettavuus, kannustavuus ja ystävällisyys, Teija Laakso luettelee.Viiden sadan oppilaan yhtenäiskoulu on valtava satsaus ja iso arvovalinta pienelle, reilun 5 000 asukkaan kunnalle, jonka ikärakenne vanhenee. Vuonna 2018 liki neljännes kunnan asukkaista oli yli 64-vuotiaita.puoleen käännytään aina, kun joku kaipaa apua.Opettaja etsii kollegaansa, jolle hänellä olisi asiaa. Kollega vain tuntuu olevan hukassa. Kysytään Pasilta.Jollain oppilaalla on kumi puhjennut. Mitä tehdä? Kysytään Pasilta.Pari oppilasta tarvitsisi mustaa muovijätesäkkiä. Kysytään Pasilta.”Mie en oo näistä toimenkuvista niin tarkka. Mie teen ihan kaikkea, missä minua tarvitaan”, Pirinen sanoo.