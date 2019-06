Rinteen hallitus haluaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille jalkapannat, jollaisia kantavat päivittäin sadat ihmiset jo nyt

Kotimaa

Rinteen hallitus haluaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille jalkapannat, jollaisia kantavat päivittäin s

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valvontarangaistuksen

Tällainen

Tämän

Jos