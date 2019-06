Kotimaa

Näin pitkästä matematiikasta tuli lukioiden ykkös­aine: Matematiikalla on enemmän merkitystä yli­opistojen eng

Yliopistojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yritysten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetushallituksessa