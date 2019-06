Kotimaa

Poliisin käsirautoihin laittama mies kuoli Ilmajoella

50-vuotias mies on kuollut poliisitehtävän aikana Ilmajoella, tiedottaa Pohjanmaan poliisilaitos.Poliisi sai häiriökäyttäytymisestä johtuvan hälytystehtävän Ilmajoen hautausmaalle tiistaina kello 8.15. Paikalle päästyään partio tavoitti paikkakuntalaisen miehen, jonka käytöksen vuoksi poliisi joutui laittamaan tämän käsirautoihin.Raudoittamisen jälkeen mies meni elottomaksi ja kuoli paikalle saapuneeseen ambulanssiin.tutkinta on siirretty Sisä-Suomen poliisilaitokselle, koska tapauksessa on kuollut poliisin hallussa ollut henkilö. Tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.