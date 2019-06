Kotimaa

Stefano Manservisi johtaa kehitys­politiikan jättiläistä, ja hänen mukaansa Suomen puheen­johtajuus­kausi osuu

Afrikka,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan unioni

Italialainen