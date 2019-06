Äiti ajoi lääke- ja alkoholitokkurassa rekkaa päin 3-vuotias lapsi kyydissään, oikeus tuomitsi neljäksi vuodeksi vankilaan

Kotimaa

käräjäoikeus on tuominnut 35-vuotiaan naisen neljäksi vuodeksi vankilaan, sillä hän yritti tappaa kolmevuotiaan lapsensa Loviisassa syksyllä 2017.Nainen ohjasi lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena henkilöautonsa vastaantulijoiden kaistalle rekkaa päin ja törmäsi rekan väistettyä sen perässä tulleeseen henkilöautoon.”Nainen on käynyt kerran vastaantulevan liikenteen ajokaistalla, palannut omalle kaistalleen ja tullut tämän jälkeen uudelleen vastaantulevan liikenteen ajokaistalle törmäten ajoneuvoyhdistelmään ja tämän jälkeen autoon”, tuomiossa todetaan.Nähdessään naisen kuljettaman auton lähestyvän rekkaa kuljettanut mies ohjasi rekan mahdollisimman pitkälle oikeaan laitaan, ja naisen auto törmäsi rekan vasempaan kulmaan ja kylkeen. Naisen auto jatkoi matkaa ja törmäsi vielä rekan perässä tulleen auton kylkeen.Oikeus ei pitänyt uskottavana, että vastaantulijoiden kaistalle ajautuminen olisi ollut vahinko.”Käräjäoikeus katsoo, että nainen on tahallaan yrittänyt tappaa lapsensa.”Oikeuden mukaan naisen autolla oli vauhtia noin 100 kilometriä tunnissa ja rekalla noin 80 kilometriä tunnissa. Henkilöautoa kuljettaneen miehen mukaan hän ajoi vähintään 80 kilometrin tuntivauhdilla.Nainen tuomittiin tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. STT ja HS eivät julkaise naisen nimeä uhrin yksityisyyden suojelemiseksi.nainen oli hakenut lapsen tämän isältä. Tapaamispaikalta nainen ajoi lapsi kyydissä huoltoasemalle, missä hän istui autossa noin tunnin ja otti muun muassa vahvaa kipulääkettä.Hän lähti ajamaan huoltoasemalta ja pysähtyi hetken päästä juomaan viinaa. Nainen myönsi lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen, mutta ei osannut sanoa syytä.Oikeudessa nainen kiisti yrittäneensä tappaa lapsensa. Hänen mukaansa kyseessä oli onnettomuus.Kysyttäessä nainen oli kiistänyt myös suunnitelleensa itsemurhaa. Lääkäri kuitenkin piti tätä epäuskottavana.”Potilaskertomusmerkintöihin lääkäri on kirjoittanut, että vaikka potilas kiistää itsemurha- tai laajennetun itsemurhan suunnitelmat, se ei vaikuta uskottavalta. Potilaskertomusmerkintöjen mukaan potilas on katkera puolisolleen ja näkee syyn ongelmalliseen tilanteeseen yksinomaan hänessä”, tuomiossa sanotaan.Nainen ja lapsen isä olivat eronneet vuonna 2016. Naisen mukaan mies oli uhannut tappaa hänet ja lapsen, ja hän oli tehnyt asiasta tutkintapyyntöjä ja lastensuojeluilmoituksia.Myös mies oli tehnyt naisesta tutkintapyynnön, sillä lapsi oli hänen mukaansa sanonut äidin vahingoittaneen häntä. Käräjätuomiosta ei selviä, ovatko tutkintapyynnöt edenneet ja onko vanhempien väitteillä perää.Naisen ja lapsen isän välit olivat pysyneet huonoina, ja onnettomuuden aikaan he riitelivät lapsen huoltajuudesta. Käräjäoikeus oli kolme päivää ennen tapahtunutta velvoittanut äidin sakon uhalla sallimaan lapsen ja isän väliset tapaamiset.Nainen katsoo, että isä oli tehnyt tutkintapyynnön kolarista saadakseen lapsen huoltajuuden kokonaan itselleen. Oikeuden mukaan mies oli tehnyt kolarista rikosilmoituksen vasta yli puoli vuotta tapahtuneen jälkeen saatuaan puhelun liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnalta. Miehen mukaan hän halusi selvittää kolarin oikean syyn.