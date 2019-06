Tuleva hallitus tahtoo terveyskeskuksiin jopa 2 600 uutta lääkäriä, vaikka raskaat virat eivät houkuttele edes nykyisiä työnhakijoita

Kotimaa

Tuleva hallitus tahtoo terveyskeskuksiin jopa 2 600 uutta lääkäriä, vaikka raskaat virat eivät houkuttele edes

riittää ihan liikaa, Helsingin Myllypurossa terveyskeskuslääkärinä työskentelevä Vera Korolainen https://www.hs.fi/haku/?query=vera+korolainen sanoo.Korolaisen työpäivä on päättymässä, mutta vielä ehtii uusia reseptejä ja kirjoittaa muutaman lausunnon.Viime vuonna keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Myllypuron terveyskeskuksessa keskimääräinen aika on 24 vuorokautta.Siinä ajassa moni vaiva ehtii Korolaisen mukaan muuttua akuutiksi.”Voi olla, että asiakas olisi tulossa kontrolliin, mutta joudummekin hoitamaan jotain kiireellistä, ja taas kontrolli siirtyy”, Korolainen kuvaa.hallitus on linjannut, että perusterveydenhuollon hoitotakuuta on tiukennettava seitsemään päivään. Kiireetöntä hoitoa tarvitseva potilas pääsisi siis hoitoon viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan viikon hoitotakuu vaatisi 1 600–2 600 uutta terveyskeskuslääkäriä.Helsinki tavoittelee jo keskimääräisen odotusajan laskemista korkeintaan 10 vuorokauteen. Jos maanantaina soittaisi kiireetöntä lääkäriaikaa, sen saisi keskimäärin seuraavan viikon keskiviikkona tai torstaina.Aamulla Korolainen vietti neljä tuntia päivystyksessä, sen jälkeen hän otti kiireettömiä potilaita vastaan ajanvarauksella. Hallituksen tavoite on Korolaisen mielestä hieno ja kaunis.”Mutta valitettavasti se ei näillä resursseilla ole mahdollista.”

