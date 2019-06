Kotimaa

Oulun laajassa seksuaalirikosjutussa miehelle kolme vuotta vankeutta 13-vuotiaan törkeästä hyväksikäytöstä

Oulussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomittu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksuaalirikosvyyhdissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jutussa