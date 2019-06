Kotimaa

Öljyä vuosi Saimaaseen teollisuusalueelta Lappeenrannassa

Saimaaseen on vuotanut hydrauliikkaöljyä. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kerrottiin ennen kello seitsemää aamulla, että öljyä on päätynyt vesistöön arviolta 70–100 litraa.



Öljyvahinko on tapahtunut Lappeenrannassa Joutsenossa teollisuusalueella.



Pelastuslaitos on parhaillaan tapahtumapaikalla, ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.