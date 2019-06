Kotimaa

Poliisi epäilee: United Brotherhood -jengille välitettiin aseita Pohjois-Karjalasta

epäilee, että United Brotherhood -jengille on välitetty aseita Pohjois-Karjalasta Etelä-Suomeen viime ja tänä vuonna. Aseiden epäillään olevan peräisin pääosin asuntomurroista.Rikosten epäillään tapahtuneen kesäkuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana.Aseiden välittämiseen liittyvä esitutkinta alkoi, kun United Brotherhoodilta takavarikoitiin runsaasti aseita toisen epäillyn rikoskokonaisuuden yhteydessä.Poliisi epäilee aseiden välittämisestä neljää pohjoiskarjalaista miestä. Poliisi on tutkinut tekoja muun muassa törkeänä ampuma-aserikoksena ja törkeänä kätkemisrikoksena.Esitutkinnan aikana epäillyiltä on takavarikoitu konepistooleja, kivääreitä, haulikoita ja pistooleja. Osa aseista oli varastettu Ilomantsista, Juuasta ja Joensuusta.mukaan rikoskokonaisuuteen liittyy myös monia muita rikosepäilyjä.Asetutkinnan yhteydessä paljastui laaja omaisuusrikosten sarja, kun kotietsinnöissä löytyi myös runsaasti anastettua omaisuutta ja huumeita.Omaisuusrikosten kohteina on poliisin mukaan ollut muun muassa koulu, varastotiloja ja rakennustyömaita. Niistä on varastettu työkaluja ja elektroniikkaa.Anastetun omaisuuden arvo on kymmeniätuhansia euroja.Poliisi tutkii myös väkivaltarikosta, jonka kohteeksi joutui yksi epäillyn rikosvyyhdin asianosainen. Poliisin mukaan motiivina olivat miehen lausunnot poliisille.Väkivallantekoa tutkitaan tapon yrityksenä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena. Kaksi joensuulaismiestä on teosta epäiltynä vangittuina.Lisäksi poliisi tutkii myös kahta murtoa Tuupovaaran apteekkiin ja terveysasemalle.on ollut esitutkinnan aikana kiinniotettuna, pidätettynä, matkustuskiellossa tai tutkintavankeudessa kaikkiaan kymmenen henkilöä sekä aseisiin että omaisuusrikoskokonaisuuteen liittyen.Viisi heistä on edelleen tutkintavankeudessa.Kaikki epäillyt ovat kotoisin Pohjois-Karjalasta.Rikosepäilyt ovat siirtyneet syyteharkintaan.