30 asteen raja­pyykki meni rikki torstaina, UV-säteily on voimakasta lähi­päivinä

Torstai

Oikaisu 6.6. klo 19.18: Otsikossa väitettiin, että 30 asteen raja rikkoutui perjantaina. 30 astetta meni rikki torstaina.

oli vuoden toistaiseksi lämpimin päivä sääpalvelu Forecan mukaan. 30 asteen raja ylittyi ensimmäisenä Turussa. Muuallakin etelässä ja maan keskiosissa hätyyteltiin 30 asteen lämpötiloja.Sekä Forecan että Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu perjantaina helteisenä suuressa osaa maata. Ennusteiden mukaan päivälämpötila nousee Pohjois-Lapissa 20 asteeseen ja muualla Suomessa laajalti 25–30 asteeseen. Perjantaiksi maan länsiosiin on ennustettu myös ukkoskuuroja.UV-säteily äityi torstaina maan eteläosissa voimakkaaksi Ilmatieteen laitoksen UV-indeksin asteikolla. Tämä tarkoittaa indeksillä arvoa 6. UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun indeksi on 3 tai korkeampi. Maan keski- ja pohjoisosissa säteily oli kohtalaista.Ennustuksen mukaan UV-säteilytasot säilyvät samankaltaisina ainakin seuraavat kaksi päivää. Luvut ovat Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan tyypillisiä kesäpäivän lukuja.