Suomalainen ”vikurivarsa” palkittiin synkän sodan sankarina – Kuka oli Adi Stenroth, joka teki Muukalaislegioonan historiaa?

Kotimaa

Tuntematon legioonalainen

Kukaan ei tiedä varmuudella, montako suomalaista on sotinut Muukalaislegioonan tunnusten alla. Legioonan historia on niin pitkä, että heitä on täytynyt olla vähintäänkin satoja. Suomalaisista legioonalaisista on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja artikkeleita.