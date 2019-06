Ruffe, 50, on ylittänyt Suomenlahden laiturilla ja kohdannut jääkarhun Huippuvuorilla, nyt hän kuskaa keltanokkia ilmaiseksi pitkin Suomen rannikkoa

Kotimaa

Ruffe, 50, on ylittänyt Suomenlahden laiturilla ja kohdannut jääkarhun Huippuvuorilla, nyt hän kuskaa keltanok

Kohtalainen

”Suomen saaristo on aarreaitta.”

”Tämä on pieni, suuri vene, jolla on tehty isoja asioita.”

Valtameripurjehduksesta

”Yleensä pelkään hankkeet etukäteen.”

Karibia

”Huippuvuoret on maaginen paikka.”

”Jääkarhu runttasi kumiveneen kuin hylkeen.”

Kaikkea

Merellä oppii tuntemaan omat rajansa