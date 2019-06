Kotimaa

Joensuun Vehkaniemestä löytyi tuntematon vainaja vedestä, poliisi pyytää apua tunnistamisessa

Joensuun

Vehkaniemestä löytyi lauantaina vedestä kuollut mies, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos tiedotteessa ja Facebook-sivuillaan.Poliisilla ei ole vielä tietoa miehen henkilöllisyydestä. Poliisin arvion mukaan mies on ollut vedessä pidemmän ajan.Poliisi pyytää yleisön apua miehen tunnistamisessa.Mies on noin 175 cm pitkä ja hänellä on siilimalliset hiukset. Hänellä oli yllään joko tumma villakangas- tai fleecetakki kokoa 50 ja sen alla musta pitkähihainen poolopusero. Miehellä oli yllään Lewis-merkkiset farkut ja jalassa Haix-merkin nahkaiset, matalavartiset koon 45 kengät.Poliisi ei toistaiseksi epäile tapaukseen liittyvän rikosta ja tutkii tapausta tässä vaiheessa normaalina kuolemansyyn tutkintana.Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä olemaan yhteydessä tapauksen tutkijaan joko puhelimitse numeroon 029 545 6461 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.