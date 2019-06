Kuorma-auto syttyi palamaan Turunväylällä

Kotimaa

syttyi palamaan Turunväylällä kesken ajon. Ajoneuvo palaa Veikkolan liittymän ja Palojärven liittymien välillä, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.Palo on sammutettu, mutta paikalla tehdään edelleen jälkisammutustöitä. Pelastuslaitokselta arvioitiin hieman ennen kello kuutta sunnuntai-iltana, että sammutus- ja raivaustöissä kestää vielä vähintään tunnin.aiheuttaa liikennehaittaa. Liikenne on jonoutunut molempiin suuntiin ja paikalla on alennetut nopeudet.Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Paikalla on yksi kaista auki autoille.