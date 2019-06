Kotimaa

Amerikkalaisia F-35-häivehävittäjiä saapuu tällä viikolla ensimmäistä kertaa Suomeen

Kaksi

F-35 on

Suomeen

Oikaisu kello 11.30: Jutussa on korjattu Turun lentonäytöksen esityspäiviksi lauantai ja sunnuntai. Alun perin tekstissä luki perjantai ja lauantai.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-35-häivehävittäjää lentää tällä viikolla Suomeen. Kyseessä on konetyypin ensimmäinen vierailu Suomessa. Aiemmin siitä on esitelty täällä vain täyskokoista mallikappaletta.Koneet tulevat Turkuun, jossa järjestetään Turku Airshow.Turku Airshow on vuoden päälentonäytös ja Ilmailuliiton 100-vuotisjuhlalentonäytös. Se järjestetään tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina Turun lentoasemalla.yksi viidestä hävittäjämallista, joista valitaan nykyisten Suomen Hornetien seuraaja vuonna 2021.Muut ovat Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon ja Saab Gripen.Lentonäytökseen on tähän mennessä ilmoitettu saapuvaksi F-35-koneiden lisäksi myös kolme Rafalea ja kolme Typhoonia.tulevien F-35-koneiden kotipaikka on Hillin lentotukikohta Utahissa. Ne kuuluvat 421. hävittäjälaivueeseen, joka saapui Eurooppaan Italiaan toukokuun lopulla. Laivueen koneet harjoittelevat Nato-maiden kanssa usean viikon ajan.F-35-koneet lentävät Turkuun Spangdahlemin tukikohdasta Saksasta.F-35 on uusin amerikkalainen hävittäjätyyppi. Sen valmistaja on asejätti Lockheed Martin.Tähän mennessä yhtiö on toimittanut asiakkailleen 400 kappaletta F-35-koneita. Pohjoismaista Norja ja Tanska ovat valinneet konetyypin uudeksi hävittäjäkseen.F-35-koneesta on kolme eri versiota eli A-, B- ja C-versiot. Suomelle tarjotaan ilmavoimille tarkoitettua A-versiota, joita on valmistettu 283 kappaletta. B on pystysuoraan nouseva versio ja C on tarkoitettu merivoimien käyttöön.