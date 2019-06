Kotimaa

Varastettujen hybridi-Toyotojen myynnistä ehdollista kahdelle autokauppiaalle Tampereella

Pirkanmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autoliike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kaksi tamperelaisen autoliikkeen omistajaa ehdollisiin vankeusrangaistuksiin tapauksessa, jossa autoliike Tampereella myi alun perin Espanjassa varastettuja autoja.Tuomiot tulivat tuottamuksellisista rahanpesurikoksista. Enemmistöosakas sai puolen vuoden ehdollisen rangaistuksen sekä kolmen vuoden liiketoimintakiellon ja vähemmistöosakas sai kolme kuukautta ehdollista, mutta selvisi liiketoimintakiellotta.Heillä ei ollut rikosrekisteriä, joten tuomion saattoi antaa ehdollisena, oikeus totesi. Sakkoja puolestaan sai henkilö, joka haki autoja Saksasta palkkiota vastaan.myi uudehkoja Toyota RAV4 -merkkisiä hybridiautoja, jotka se oli tuottanut Saksasta viime ja edellisvuonna. Kuusi niistä paljastui alkuperältään Espanjassa varastetuiksi.Näistä kolmen osalta oikeus katsoi heidän menetelleen törkeän huolimattomasti, kun he olivat jättäneet selvittämättä autojen osto-oloja ja omistajatietoja. Oikeuden mukaan autoissa olleet puutteet olivat helposti havaittavissa.Huomattavasti vakavammat syytteet muun muassa useista törkeistä petoksista ja törkeästä rahanpesusta kaatuivat, sillä asiassa jäi selvittämättä autojen hakijan ja autoliikkeen edustajien tienneen autojen olleen varastettuja.Oikeus hylkäsi auton ostajan vahingonkorvausvaatimuksen, sillä teko ei ollut tahallinen petos. Yhtiön omaisuuteen kohdistuva vakuustakavarikko on voimassa, kunnes asia on kokonaan käsitelty.