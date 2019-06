Etelässä maksetaan vastikkeita jopa tuhat euroa Itä-Suomea enemmän, katso maksatko enemmän vastiketta kuin alueellasi keskimäärin

Kotimaa

kerrostaloasunnossa asuvien asumiskuluissa on suuret erot ympäri Suomea.Tilastokeskuksen torstaina julkaisemien tietojen mukaan korkeinta vastiketta maksavat pääkaupunkiseudun kerrostaloasujat. Pääkaupunkiseudulla hoitovastike on keskimäärin 4,51 euroa asuinneliötä kohden. Matalimmillaan vastike on Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Näillä alueilla vastiketta maksetaan keskimäärin 3,64 euroa neliöltä.Hoitovastike on asunto-osakeyhtiöiden osakkailta kuukausittain perittävä maksuerä. Vastikkeella katetaan taloyhtiön kuluja, kuten isännöintiä ja lämmitystä.Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa esimerkiksi 30 neliön yksiöissä asuvat maksavat vastiketta kuukausittain keskimäärin 26 euroa enemmän kuin Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa asuvat. Esimerkiksi 100 neliön asunnoissa ero vastikkeiden hinnoissa on jo 87 euroa kuukaudessa.Vuositasolla eroa on 30 neliön yksiössä asuvien kohdalla keskimäärin 312 ja 100 neliön asunnoissa 1 044 euroa. Korkeampien vastikkeiden lisäksi pääkaupunkiseudulla on myös muuta maata kalliimmat asunnot. Tämä taas nostaa pääkaupunkiseudulla asuvien asumismenoja entisestään, sillä lainanlyhennysmenot ovat pääkaupunkiseudulla todennäköisesti esimerkiksi itäistä Suomea korkeammat.kehitys on ollut viime vuosina suhteellisen maltillista. Vastikkeet ovat tällä vuosikymmenellä nousseet esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 75 sentillä asuinneliötä kohti. Huippuvuosi oli vuonna 2015, jolloin vastikkeet olivat pääkaupunkiseudulla lähes 4,9 euroa neliötä kohti.Hoitovastike on taloyhtiöiden pääasiallinen tulolähde. Hoitovastikkeiden osuus taloyhtiöiden tuotoista oli viime vuonna 84,1 prosenttia.