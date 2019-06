Korkein oikeus antoi poikkeuksellisen tuomion: Mies vapautui raiskaussyytteestä, koska hän saattoi olla tekonsa aikana unitilassa

Kotimaa

Korkein oikeus antoi poikkeuksellisen tuomion: Mies vapautui raiskaussyytteestä, koska hän saattoi olla tekons

Korkein oikeus

KKO

Syytetyn

(KKO) vapautti perjantaina miehen raiskaussyytteestä poikkeuksellisella perusteella. Vapauttavan tuomion mukaan tekijä saattoi olla teon aikana unitilassa, eikä häntä voida sen vuoksi tuomita raiskauksesta.Korkein oikeus äänesti ratkaisusta. Esittelijä ja yksi oikeusneuvos olisivat tuominneet miehen raiskauksesta, mutta enemmistö oli vapauttavan tuomion kannalla.Kyse on ennakkopäätöksestä, joka ohjaa tuomioistuimia vastaavanlaisissa tapauksissa. Myös Vaasan hovioikeus ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus olivat aikaisemmin vapauttaneet miehen raiskaussyytteestä.vakuuttui siitä, että mies oli työntänyt sormensa nukkuvan naisen emättimeen leirintäalueella vuonna 2014. Nainen oli herännyt kesken teon.Raiskauksesta tuomitseminen edellyttää kuitenkin lain mukaan sitä, että teko on ollut tahallinen.Mies kiisti syyllistyneensä raiskaukseen. Puolustuksen mukaan hän saattoi toimia unitilassa, jolloin teko ei ollut tahallinen.Korkein oikeus piti lähtökohtaisesti epätodennäköisenä sitä, että mies oli ollut teon aikaan unitilassa. Oikeudessa esitettiin kuitenkin sen puolesta näyttöä, eikä unitilan mahdollisuutta voida KKO:n mukaan sulkea riittävällä varmuudella pois.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi korkeimmalle oikeudelle lausunnon niin sanottuna sexsomniana tunnetusta uni-valvetilan häiriöstä. Lausunnon mukaan se on ilmiönä harvinainen eikä sen yleisyydestä ole tutkittua tietoa.Sexsomnia voi ilmetä monin tavoin kuten itsetyydytyksenä, hyväilynä, epäsopivana kosketteluna tai yhdyntänä. Henkilö ei tiedosta tällöin omaa toimintaansa.Hän ei ole täysin hereillä eikä unessa. Heräämisen jälkeen hän ei muista tapahtuneesta mitään tai hänellä on siitä vain yksittäisiä muistikuvia.ei ole lääketieteellisesti diagnosoitu kärsivän sexsomniasta.Korkein oikeus vakuuttui kuitenkin esitetyn näytön perusteella siitä, että mies kärsii jonkinlaisesta unihäiriöstä ja hän on aikaisemminkin tehnyt seksuaalisia tekoja unitilassa.Syytetyn avopuoliso todisti oikeudessa, että mies on toistuvasti tehnyt hänelle seksuaalisia tekoja unen aikana. Lisäksi mies kävelee avopuolison mukaan unissaan.Unitilaväitettä tukee korkeimman oikeuden mukaan erityisesti todistajien kertomukset miehen muistamattomuudesta ja hämmennyksestä heti teon jälkeen.Kaksi paikalle pian teon jälkeen tullutta todistajaa vakuuttuivat siitä, ettei mies tiennyt, mitä hän oli juuri tehnyt asianomistajalle ja miksi tämä huutaa hänelle. Asianomistaja piti puolestaan miehen toimintaa teeskentelynä.Kuvailut miehen olemuksesta teon jälkeen vastaavat korkeimman oikeuden mukaan THL:n lausunnon sisältöä. Sen mukaan unihäiriöön liittyy täydellistä muistinmenetystä sekä ohimenevää sekavuutta ennen palautumista normaalitilaan.