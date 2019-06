Kotimaa

Kahvilayrittäjä tarkkaili työntekijöitään kameroilla, oikeus tuomitsi sakkoihin

valvontakameroilla tarkkaillut kahvilayrittäjä on tuomittu sakkoihin. Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tiedotteen mukaan tuomio annettiin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomisesta. Tuomion antoi Pohjois-Savon käräjäoikeus.Kahvilassa oli tallentava kameravalvonta, ja työnantaja oli kertonut siitä työntekijöille. Työnantaja jätti avin mukaan kuitenkin kertomatta työntekijöille, mitä kamera kuvaa sekä miten ja missä tilanteissa tallenteita käytetään. Työnantaja ei kertonut, että kamera välittää myös ääntä.Työntekijät olivat huomanneet, että työnantaja tarkkaili heidän työskentelyään työpaikalla kameravalvonnan avulla. Työntekijät kokivat tilanteen ahdistavana, koska työnantaja puuttui heidän työskentelyynsä kamaravalvonnasta saatujen havaintojen perusteella. Työnantajan mukaan kameravalvonnan tarkoitus oli estää varkauksia.Käräjäoikeuden tuomion mukaan valvonnalla puututtiin työntekijöiden yksityisyyteen enemmän kuin oli välttämätöntä. Oikeus arvioi, että työnantaja on käyttänyt kameravalvontaa työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla, eikä sitä ole käytetty vain työnantajan esiin tuoman varkauksien estämiseksi.Avin tiedotteen mukaan kameroiden kohdentaminen työntekijöiden työpisteisiin on sallittu vain tietyissä, laissa erikseen mainituissa tilanteissa. Työntekijöille tulee kertoa, mitä kuvataan ja miksi sekä se, milloin ja mihin tarkoitukseen valvontakameroiden kautta saatuja tietoja käytetään.Yrittäjä tuomittiin 50 päiväsakkoon eli 300 euron sakkorangaistukseen. Lisäksi yrittäjä velvoitettiin korvaamaan työntekijöille korvauksia näiden kokemista oikeuden loukkauksista.