Hornetin seuraajakisa kiristyy: Saab tarjoaa hävittäjien kylkiäisenä Suomelle kahta valvontakonetta – Grafiikka esittelee hävittäjäehdokkaat

Kotimaa

Hornetin seuraajakisa kiristyy: Saab tarjoaa hävittäjien kylkiäisenä Suomelle kahta valvontakonetta – Grafiikk

Ruotsalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Global Eye

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saab

asevalmistaja Saab kertoi perjantaina, että se on tarjonnut Hornetien seuraajakisassa Suomelle Gripen-hävittäjien lisäksi kahta Global Eye -varoitus- ja valvontalentokonetta.Saabin tammikuussa jättämään tarjoukseen sisältyy siis yhteensä 52 yksipaikkaista Gripen E -konetta, 12 kaksipaikkaista Gripen F -konetta ja kaksi Global Eye -valvontakonetta.on Saabin uusin lentokone maa-, ilma- ja merialueiden valvontaan. Vastaavan tyyppistä valvontakonetta ei kuulu tällä hetkellä Suomen ilmavoimien varustukseen.Global Eye on Bombardier-yhtiön Global 6000 -liikekoneen runkoon rakennettu tutka- ja sensorijärjestelmä. Global Eye erottuu liikekoneesta helposti, koska sen katolle on asennettu suurikokoinen valvontatutka.Global Eye teki ensilentonsa viime vuoden maaliskuussa. Kone pystyy seuraamaan elektronisesti ilmassa, maassa ja merellä olevia maaleja usean sadan kilometrin etäisyydeltä. Saab on myynyt koneita Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.amerikkalainen Boeing on jo ilmoittanut, että sen tarjous sisältää Super Hornet -hävittäjien lisäksi myös elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettuja Growler-koneita. Growler on rakenteeltaan kuten Super Hornet, mutta se on varustettu elektroniseen sodankäyntiin sopivilla laitteistoilla.Saabin ja Boeingin tarjoukset kertovat siitä, että HX-hankkeessa mukana olevat hävittäjävalmistajat ovat ottaneet todesta Suomen tarjouspyynnössä annetun mahdollisuuden esittää omia ratkaisuja Ilmavoimien laatimiin erilaisiin skenaarioihin.ilmoitti eilen, ettei se osallistu Sveitsin tulevaan hävittäjähankintaan liittyviin testilentoihin. Syynä oli se, ettei Saab kyennyt saamaan valmiiksi riittävän valmista Gripen E -versiota. Uudesta Gripenistä on valmiina kolme prototyyppikonetta.Poisjäänti tarkoittaa käytännössä sitä, että Saab putoaa pois Sveitsin tulevan hävittäjän tarjouskilpailusta. Sveitsiin on tarjottu täsmälleen samoja koneita kuin Suomeen.Suomi päättää Hornetien seuraajasta vuonna 2021.