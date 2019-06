Kotimaa

Todistusvalinta aiheutti reputtamisaallon Vaasan kauppakorkea­koulussa, nyt Helsingin yliopisto varautuu samaa

Yliopistot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yliopisto-opettaja

Maija Vähämäki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppakorkeakoulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SYL: Todistusvalinta lisää alanvaihtajien määrää

Todistusvalintaan