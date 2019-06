Seinäjoella kaksi nuorta miestä kuollut auton törmättyä puuhun – yksi auton takapenkillä ollut loukkaantui lievästi

Kotimaa

Seinäjoella kaksi nuorta miestä kuollut auton törmättyä puuhun – yksi auton takapenkillä ollut loukkaantui lie

Seinäjoella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kaksi 1990-luvulla syntynyttä paikkakuntalaista miestä on kuollut liikenneonnettomuudessa, kertoo poliisi. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui lievästi yksi henkilö ja hänet on toimitettu sairaalahoitoon.Poliisin alustavan tutkinnan mukaan henkilöauto oli suistunut tieltä Kivisaarentiellä ja osunut ilmeisen suurella nopeudella tien vieressä olleeseen puuhun. Ajoneuvon kuljettaja ja etupenkillä ollut matkustaja menehtyivät välittömästi tapahtumapaikalla.Lievästi loukkaantunut henkilö oli takapenkillä.Poliisi selvittää onko alkoholilla ollut osuutta onnettomuuteen.Tapahtumapaikalla tehdään edelleen teknistä tutkintaa, ja tie oli vielä hieman aamukolmen jälkeen poikki. Tapahtumien tarkasta kulusta ei heti kerrottu. Poliisi ei kertonut esimerkiksi sitä, oliko autossa olleilla turvavöitä.Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman puolenyön jälkeen. Hätäkeskukseen tuli onnettomuudesta useita ilmoituksia.Onnettomuus tapahtui poliisin mukaan Kivisaarentien ja Näätätien risteyksen kohdalla taajama-alueella, jossa nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa. Poliisin mukaan keli oli tapahtumahetkellä poutainen ja tie kuiva.