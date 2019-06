Kotimaa

Poliisi epäilee: Savonlinnan kerrostaloräjähdys johtui huumeiden valmistuksesta

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

epäilee rikosta sunnuntai-iltana Savonlinnassa tapahtuneessa räjähdyksessä.Pääskyniemessä sijaitsevassa pienoiskerrostalon sattui sunnuntai-iltana puoli kahdeksan jälkeen voimakas räjähdys, jonka yhteydessä loukkaantui kaksi ihmistä.Räjähdys tapahtui ensimmäisen kerroksen asunnossa. Olohuoneen isot ikkunat olivat räjähdyksen voimasta paineen vaikutuksesta rikkoutuneet ja sirpaleita oli lentänyt pitkin pihamaata.Tapahtuma hetkellä asunnossa olivat noin 30-vuotias savonlinnalainen mies ja tämän kuopiolainen samanikäinen ystävä.Poliisin tapahtumapaikalla suoritetun teknisen tutkinnan ja miesten alustavien puhuttelujen perusteella, miehiä on syytä epäillä vaaran aiheuttamisesta ja huumausainerikoksesta.Tähän mennessä esitutkinnassa on selvinnyt, että miehet olivat keittäneet kattilassa liedellä herkästi syttyvää ainetta tarkoituksenaan valmistaa keinotekoisesti huumetta.Herkästi syttyvä aine oli kaasuuntunut kattilassa ja leimahtanut palamaan aiheuttaen huoneistossa räjähdyksen.Miehet saivat lieviä palovammoja ja he ovat päässeet sairaalasta pois hoitotoimenpiteiden jälkeen. Miehet ovat otettu kiinni epäiltyihin rikoksiin.Sivullisia ei tapahtuneessa loukkaantunut.Tämän hetkisen tiedon mukaan, räjähdys ei aiheuttanut vahinkoja muihin asuntoihin.