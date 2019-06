Mies pakotettiin teloittamaan oma veljensä soramontulla Oulussa, syyttäjä vaatii myös veljensä ampujalle murhatuomiota

Kotimaa

Mies pakotettiin teloittamaan oma veljensä soramontulla Oulussa, syyttäjä vaatii myös veljensä ampujalle murha

Mies

Syyttäjän

pakotettiin ampumaan oma veljensä teloitustyyliin Oulussa, syyttäjä sanoo. Niin kutsutun Jäälin soramonttumurhan käsittely alkoi maanantaina Oulun käräjäoikeudessa.Syytteissä on kyse tapahtumista viime vuoden lokakuussa. Syyttäjän mukaan mieskaksikko tunkeutui lauantain 6. lokakuuta ja sunnuntain 7. lokakuuta välisenä yönä Oulun Tuirassa sijaitsevaan asuntoon. Asunnossa olivat paikalla kaksi veljestä, joista toinen lopulta joutui henkirikoksen uhriksi.Syyttäjän mukaan tunkeutujat vaativat veljeksiltä korvauksia kateisiin joutuneesta huume-erästä. Ensin he pahoinpitelivät veljeksiä. Sitten he syytteiden mukaan pakottivat kaksikon autoon ja kuljettivat heidät Jäälissä sijaitsevalle soramontulle. Tilanteessa toinen miehistä uhkasi veljeksiä käsiaseella, syytteissä sanotaan.mukaan Jäälissä toinen tunkeutujista käski uhrin seisomaan sorakuopan reunalle. Sitten hän käski toisen veljistä ampumaan uhrin uhaten, että jos tämä ei tottele, molemmat tapetaan.Uhkaaja ojensi oman aseensa veljelle, joka tähtäsi uhria aseella niskaan ja painoi liipaisinta, mutta ase olikin tyhjä. Syyttäjän mukaan silloin uhkaaja sanoi, että oli näin halunnut varmistaa, että veli varmasti veisi teon loppuun. Sitten hän latasi aseen, ojensi sen veljelle ja käski tätä ampumaan uudestaan. Samalla hän syyttäjän mukaan uhkasi tätä toisella aseella.Uhattuna veli ampui yhden laukauksen veljensä niskaan. Laukaus tappoi uhrin välittömästi, syytteissä sanotaan.Syyttäjä vaatii kaksikolle sekä aseen laukaisseelle veljelle kullekin elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Kaksikkoa syytetään myös muun muassa hautarauhan rikkomisesta. Veriteon jälkeen miehet olivat syyttäjän mukaan palanneet rikospaikalle ja siirtäneet ruumiin pakettiautoon. Autolla miehet kuljettivat ruumiin maantien varteen, missä he heittivät sen kettinkiin kiedottuna ojanpohjalle ja pudottivat kiviä ruumiin peitoksi, syytteissä sanotaan. Uhri löytyi vasta toukokuussa.Käräjäkäsittely kestää kolme päivää, ja tuomio annetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.