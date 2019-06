Pappi vihki homoparin ja kirkko varoitti pappia – oikeus linjasi, ettei kirkolla ole oikeutta varoittaa homoparin vihkimisestä

Kotimaa

Pappi vihki homoparin ja kirkko varoitti pappia – oikeus linjasi, ettei kirkolla ole oikeutta varoittaa homopa

Pohjois-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pappi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallinto-oikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätöksestä