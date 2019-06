Kotimaa

Hovioikeus: Autoilijalla ei ole velvollisuutta selvittää lumen peittämän nopeusrajoituksen sisältöä

Autoilijalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeus piti

ei ole velvollisuutta ryhtyä selvittämään lumeen peittyneen nopeusrajoituksen sisältöä.Rovaniemen hovioikeus on hylännyt autoilijaa vastaan nostetun syytteen ylinopeudesta risteysalueella, jossa nopeusrajoitus oli pudonnut 80 kilometristä 60 kilometriin tunnissa. Käräjäoikeudessa mies oli tuomittu rikesakkoon liikennerikkomuksesta.Mies ajoi joulukuussa 2017 Rovaniemen lentoaseman lähellä olevassa risteyksessä. Nopeusrajoitus tiellä oli yleensä 80 kilometriä tunnissa. Risteystä lähestyttäessä oli pyöreä liikennemerkki, joka kuitenkin oli ollut lumen peitossa.Mies oli risteyksen takia hiljentänyt vauhtia niin, että auton nopeus oli 74 kilometriä tunnissa. Hänellä oli siis 14 kilometrin ylinopeus.totesi, että liikennemerkki oli pyöreän muotonsa vuoksi tunnistettavissa nopeusrajoitukseksi, joten miehen piti olla tietoinen mahdollisesta nopeuden muutoksesta. Jos merkki ei ole näkyvissä, autoilijan on ympäristöä havainnoimalla pyrittävä selvittämään nopeusrajoitus ja epäselvässä tilanteessa alennettava nopeuttaan.Myös hovioikeus huomautti, että autoilijalle kuuluva huolellisuusvelvoite muun muassa nopeusrajoitusten noudattamisessa on yleensä korkea. Tässä tapauksessa oli riidatonta, että rajoituskyltti oli lumen peittämä.”Liikennemerkkien ylläpito kuuluu kuitenkin tienpitäjän vastuulle, eikä tienkäyttäjän huolellisuusvelvoitetta voida asettaa niin korkealle, että ajoneuvon kuljettajalle asetettaisiin nimenomainen velvollisuus selvittää sellaisen lumen peittämän liikennemerkin sisältö, joka ei ole pääteltävissä liikennemerkin muodosta”, hovioikeus totesi.yleisesti tunnettuna sitä, että pääväylällä on myös risteyksiä, joissa nopeusrajoitus säilyy 80 kilometrinä tunnissa, aivan kuten autoilija oli sanonut. Autoilija oli ulkopaikkakuntalainen, eikä hänen ollut näytetty tienneen liikennemerkin sisältöä etukäteen.Myöskään muista risteysalueen kylteistä ei voinut päätellä, pysyykö nopeusrajoitus tässä risteyksessä samana vai laskeeko se. Siten autoilijan velvollisuus oli noudattaa tieliikennelain kohtaa, jonka mukaan auton nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin tien kunto, sää, keli, näkyvyys, liikenneolosuhteet ja muut seikat vaativat.Tätä mies oli noudattanut laskemalla nopeutensa 74 kilometriin tunnissa. Syyte liikennerikkomuksesta hylättiin.