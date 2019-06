Kotimaa

Turun funikulaari toistaiseksi poissa käytöstä

Turun

Kakolanmäellä

kaupunkihissi eli funikulaari on poistettu käytöstä toistaiseksi. Funikulaari pysähtyi tunnistinlaitteen vikatilan takia maanantai-iltana, ja vikaa korjataan tiistaina.Kaupunkihissi on suljettuna myös keskiviikkona ja on epävarmaa, milloin liikennöinti aloitetaan uudestaan.kulkeva funikulaari on ensimmäinen suomalaiseen kaupunkiympäristöön rakennettu kiskohissi.Funikulaari on herättänyt laajaa huomiota, sillä se ei muistuta ulkonäöltään lainkaan havainnekuvaa, jota esiteltiin ennen laitteen tilaamista.