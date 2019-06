Kotimaa

Naimainto haihtuu vauhdilla: Viime vuonna avioliittoja solmittiin vähiten 30 vuoteen

avioliittojen määrä väheni selvästi viime vuonna. Suomessa solmittiin yhteensä 23 799 avioliittoa. Se on määrällisesti kaikkein vähiten avioliittoja vuodesta 1990 lähtien. Avioliittojen määrä väheni vuodesta 2017 yhteensä 2 743:lla.Vuodesta 1990 lähtien avioliittojen määrä on ollut suurimmillaan vuotta 2010 edeltäneinä vuosina. Avioliittojen määrän huippu oli vuosi 2008, jolloin Suomessa solmittiin noin 33 000 avioliittoa. Se on liki 10 000 avioliittoa viime vuotta enemmän.Lukuihin sisältyvät sekä eri sukupuolta että samaa sukupuolta olevien avioliitot. Samaa sukupuolta olevat solmivat viime vuonna 387 avioliittoa, kun edellisenä vuonna he solmivat 554 avioliittoa.Tiedot selviävät Tilastokeskuksen väestönmuutostiedoista., eli avioliiton solminen suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut Suomessa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien.Viime vuonna avioituvuudessa tapahtui huomattava väheneminen. Naisten avioituvuus pieneni 8 prosenttia ja miesten 10 prosenttia.Myös avioerojen määrä väheni viime vuonna. Avioeroon päättyi yhteensä 13 145 avioliittoa.Avioerojen vuosittainen määrä on vaihdellut ilman selvää suuntaa. Vuosi 2018 oli kuitenkin kolmas vuosi peräkkäin, kun määrä pieneni. Vuosittaiset määrän muutokset ovat olleet kuitenkin pieniä.