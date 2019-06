Kotimaa

Lastensuojelun lakisääteiset määräajat ylittyvät yhä useammin

lakisääteiset arviointien käsittely- ja valmistumisajat ylittyvät yhä useammin.Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportista. Raportissa tarkasteltiin ajanjaksoa viime vuoden lokakuusta huhtikuun alkuun.Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi tulee lain mukaan aloittaa seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta. Määräaika ylittyi 2,4 prosentissa arvioinneista.Lisäksi arvioinneista 5,9 prosenttia ei valmistunut lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Luku kasvoi 2 prosenttiyksikköä edellisestä THL:n seurantajaksosta.on eroa kuntien kesken. Etelä-Karjalassa palvelutarpeen arvioinnin käsittelyt alkoivat 99,9 prosenttisesti ja valmistuivat 100 prosenttisesti määräaikojen sisällä. Toinen ääripää on Pohjois-Karjala, jossa vastaavat luvut olivat 79,7 prosenttia ja 65 prosenttia.Tapausten määrä kasvoi seuranta-aikana.Pohjois-Suomen lastensuojelun tilannetta selvitettiin viime vuonnaLastensuojelun lakisääteisten tehtävien toteutumisessa on todettu aiemminkin ongelmia. Viime vuoden lopulla eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston resurssipula on vaarantanut lastensuojelun valvonnan. Apulaisoikeusasiamiehen selvityksen käynnisti Muhoksella toimivaan Pohjolakotiin viime vuoden keväällä tehty tarkastus.Selvityksen mukaan resurssipula vaaransi viraston mahdollisuuden huolehtia sen lakisääteisistä tehtävistä, mukaan lukien sen kyvyn huolehtia sijoitettujen lasten perusoikeuksien toteutumisesta.Apulaisoikeusasiamiehen selvityksen mukaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toistuvasti pyytänyt valtiovarainministeriöltä lisäresursseja toimintaansa.