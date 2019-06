Kotimaa

Suomessa asuu nyt yli 400 000 ulkomaalais­taustaista ihmistä, kaksi kertaa niin paljon kuin 10 vuotta sitten

Suomessa

Kaikista

asuvien ulkomaalaistaustaisten määrä on ylittänyt 400 000:n rajan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuoden lopussa Suomen väestöstä ulkomaalaistaustaisia oli 7,3 prosenttia.Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.Ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia oli viime vuoden lopussa noin 335 000 ja toisen polven eli Suomessa syntyneitä noin 67 000.Alle kouluikäisistä ulkomaalaistaustaisia oli koko maassa kymmenisen prosenttia. Pääkaupunkiseudulla jo joka neljäs alle kouluikäinen on ulkomaalaistaustainen.ulkomaalaistaustaisista yli puolet asui Uudellamaalla. Manner-Suomen kunnista korkein ulkomaalaistaustaisten osuus oli Vantaalla, 19,3 prosenttia. Toisena oli Espoo (17 prosenttia) ja kolmantena Närpiö ja Helsinki (16 prosenttia).Ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisista 55 prosenttia oli eurooppalaistaustaisia. Aasialaistaustaisia oli 29 prosenttia ja afrikkalaistaustaisia 11 prosenttia. Toisen polven ulkomaalaistaustaisissa afrikkalaistaustaisten osuus nousi 22 prosenttiin. Eurooppalaistaustaisia oli toisessa polvessa 48 prosenttia ja aasialaistaustaisia 27 prosenttia.Ulkomaalaistaustaisista viidesosan taustamaa on Venäjä tai entinen Neuvostoliitto. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat virolaistaustaiset, irakilaistaustaiset ja somalialaistaustaiset.