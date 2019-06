Kotimaa

Uusi vesiliikennelaki: Huviveneilläkin pitää tulevaisuudessa olla päällikkö

vesiliikennelaki muuttaa muun muassa veneen päällikköä koskevaa sääntelyä ulottumaan myös huviveneilyyn. Tasavallan presidentti vahvisti kesäkuun 2020 alussa voimaan tulevan lain keskiviikkona.Uuden lain myötä jokaisella huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla tulee olla päällikkö, kertoo Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.Päällikön tehtävänä on huolehtia veneen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta muun muassa varmistamalla, että matkustajilla on pelastusliivit olosuhteiden niin vaatiessa. Päällikkö on venettä ohjaava tai hallitseva henkilö, joka voi olla myös joku muu kuin veneen kuljettaja.Uudistuksessa voimaan tuleva sääntely vastaa osittain merilain ammattiliikennettä koskevaa sääntelyä, mutta se on kuitenkin vaatimuksiltaan kevyempi.muun muassa vuokraveneitä koskeva sääntely muuttuu. Nykyisistä vuokraveneiden teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja miehittämättömistä vuokra-aluksista tulee tavallisia huviveneitä. Näin ollen myös niitä koskee huviveneitä koskeva päällikkösääntely.Vain miehitetyt vuokraveneet eli esimerkiksi taksiveneet lasketaan tulevaisuudessa ammattimaiseksi vuokravenetoiminnaksi. Niihin sovelletaan tiukempaa päällikkösääntelyä.Lisäksi sanktiojärjestelmä uudistuu samankaltaiseksi liikennevirhemaksujärjestelmäksi kuin tieliikenteessä uuden vuonna 2020 voimaan astuvan tieliikennelain myötä.Uusi järjestelmä korvaa nykyisen rikesakkojärjestelmän vähäisemmistä teoista. Maksujen suuruus ja promilleraja pysyvät kuitenkin tiedotteen mukaan nykyisellä tasolla.Vesiliikenteessä virhemaksua ei kuitenkaan voi määrätä pysäyttämättä vesikulkuneuvoa. Virhemaksusta määrää poliisi, Rajavartiolaitos tai Tulli.niin ikään julkaistun Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin tiedotteen mukaan vesiliikenneonnettomuuksissa kuoli vuonna 2018 edellisvuotta enemmän ihmisiä. Viime vuonna kuolleita oli 52, kun taas vuonna 2017 luku oli 36. Kuitenkin vuosien 2007–2018 keskiarvo on noin 50 kuollutta vuodessa.Traficomin alustavien tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana vesiliikenneonnettomuuksissa on kuollut 7 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtavan veneilyonnettomuuden syy on veneen kaatuminen tai kallistuminen.