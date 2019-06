Kotimaa

Klamydiabakteerin geenimuunnos vääristi sukupuolitautitestejä, jopa joka kymmenes tapaus jäi piiloon

Klamydiatesteissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

THL:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy