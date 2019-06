Kotimaa

Poliisi tiedottaa: Näin tapat kalan oikein

Eläinsuojelulaki

koskee kaikkia eläimiä, myös kaloja, muistuttavat Itä-Suomen poliisi, aluehallintovirasto sekä valvontaeläinlääkärit.Eläinsuojelulain noudattamisesta vapaa-ajan kalastuksessa on tullut viranomaisten mukaan viime aikoina valtakunnallisesti poikkeuksellisen paljon ilmoituksia. Kalojen oikeaoppista lopettamista on laiminlyöty.”Tieteellisissä tutkimuksissa on viime aikoina saatu selvää näyttöä sille, että kalat kykenevät aistimaan kipua ja kokevat kivun kärsimyksenä”, viranomaiset huomauttavat tiedotteessaan.kala sitten tapetaan tuottamatta ylimääräistä kärsimystä?Viranomaisten mukaan se tapahtuu näin: ensin kala on tainnutettava kovalla lyönnillä pääähän ja sen jälkeen siitä on laskettava veret pois.Eläimen lopettamisessa voidaan käyttää muitakin keinoja, mutta tärkeää on, että se tehdään mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti, viranomaiset painottavat.Eläinsuojeluasetuksen mukaan lopetettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista on rajoitettava muulla sopivalla tavalla siten, että eläin säästyy lopettamisessa kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, vahingoittumiselta ja ruhjoutumiselta.kalastuskilpailujen säännöt kalojen lopettamisen suhteen ovat tulkinnanvaraisia. Eläinsuojelulaki on asiassa kuitenkin selkeä: saaliskalat on lopetettava välittömästi.Kilpailukäytännöt nousivat keväällä esille, kun Oikeutta eläimille -yhdistys teki rikosilmoituksen huhtikuisten pilkin SM-kisojen järjestäjätahosta sekä kolmesta kilpailijasta. Lisäksi maaliskuussa SM-esikisassa suoritetussa Lapin aluehallintoviraston tarkastuksessa ilmeni, että korkeintaan joka kymmenes pilkkikilpailuun osallistuja oli toiminut eläinsuojelulain mukaisesti.Vapaa-ajan kalastuksen valvontaa on tehostettu tapausten jälkeen.