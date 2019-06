Kotimaa

Käräjäoikeus: Paimiossa päin kalliota lapset mukanaan ajanut mies oli syyntakeeton

viime lokakuussa tahallaan päin kalliota kaksi lasta kyydissään ajanut mies on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta, kertoo Varsinais-Suomen käräjäoikeus.Mies oli hakenut lähipiiriinsä kuuluvat 7- ja 8-vuotiaat lapset ja ajanut moottoritiellä 120 kilometrin tuntinopeudella kallioleikkaukseen avattuaan ensin oman ja etupenkillä istuneen 8-vuotiaan lapsen turvavyön, oikeus kertoo.Oikeuden mukaan mies syyllistyi kahteen tapon yritykseen, mutta miestä ei tuomittu, koska hänen katsottiin olevan tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa.mies oli lapset haettuaan poikennut oikealta reitiltä moottoritielle. Hänen tarkoituksenaan oli oikeuden mukaan tappaa etupenkillä istunut 8-vuotias sekä itsensä. Syyttäjä vaati rangaistusta 8-vuotiaan murhan yrityksestä.Oikeus kuitenkin katsoi, että kysymyksessä oli murhan yrityksen asemesta tapon yritys, koska miehen ei katsottu olleen tekohetkellä tai sitä edeltävästi kykenevä sellaiseen vakaaseen harkintaan, jota murhan tunnusmerkistö edellyttää. Ratkaisuun päädyttiin mielentilatutkimuksessa esiin tulleiden seikkojen vuoksi.Mies on aiemmin kertonut, että oli harkinnut 8-vuotiaan tukahduttamista tyynyllä jo muutamaa päivää ennen törmäystä.istuneella 7-vuotiaalla lapsella oli turvavyö. Miehen tarkoituksena ei ollut tappaa 7-vuotiasta, mutta käräjäoikeuden arvion mukaan miehen oli täytynyt ymmärtää tekonsa varsin todennäköiseksi seuraukseksi myös takapenkillä olevan lapsen kuolema, kun hän on menettelyllään tavoitellut omaa ja 8-vuotiaan lapsen kuolemaa. Siten mies syyllistyi myös 7-vuotiaan tapon yritykseen.Auto törmäsi kallioon, ja etupenkillä istunut lapsi lensi ulos autosta. Kaikki kolme loukkaantuivat, mutta jäivät henkiin. Lapsille aiheutui haavoja, ruhjeita ja mustelmia.Mies syyllistyi oikeuden mukaan myös törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.