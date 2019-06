Kotimaa

Ruokavirasto varoittaa: Tuontikoirien mukana Suomeen tulee uusia tauteja, jotka voivat tarttua myös ihmisiin

Ulkomailta

Yksi

Ilmastonmuutos

Mikäli

varoittaa Suomeen tuotavien koirien mukana tulevista tartuntataudeista. Koirien tuonti maista, joiden tautitilanne eroaa Suomesta, voi edesauttaa uusien tautien leviämistä ja muodostumista pysyväksi ongelmaksi.Viraston tekemä riskinarviointi perustuu tuontikoirista otetuista näytteistä saatuihin tietoihin, julkaistuun tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin.tuotavat koirat voidaan karkeasti jakaa rekisteröityihin rotukoiriin, rescue-koiriin ja pentutehdaskoiriin.Eniten Suomeen tuodaan koiria Venäjältä, Espanjasta, Virosta ja Romaniasta. Venäjältä ja Romaniasta tulevat koirat ovat useimmiten kadulta pelastettuja koiria, jonka vuoksi niiden taustaa ja sairauksille altistumista ei välttämättä tunneta.Espanjasta tuotavat koirat puolestaan ovat yleensä ihmisten hylkäämiä lemmikkejä ja metsästyskoiria, jotka eivät todennäköisesti ole olleet kauaa kadulla, Ruokavirastosta kerrotaan.riskitekijä on rabies eli vesikauhu, joka voi koirien lisäksi tarttua muihin nisäkkäisiin, myös ihmisiin. Rabies on aina tappava, jos altistuksen jälkeistä hoitoa ei aloiteta ajoissa.Lain mukaan Suomeen tuotavien koirien on oltava rokotettu rabiesta vastaan. Ruokaviraston riskinarvion mukaan maahan tulee vuosittain rabiesalueilta ainakin 400 rokottamatonta koiraa. Lisäksi noin 80 koiran vasta-ainepitoisuudet ovat riittämättömät.Vaikka yksittäisen koiran kohdalla rabieksen todennäköisyys on pieni, on tartunnan saanut koira aina erittäin vaarallinen sen kanssa lähikontaktissa oleville ihmisille ja eläimille.Suomessa ei ole kattavan rokotusohjelman ansiosta tavattu rabiesta vuoden 1991 jälkeen.voi edesauttaa uusien loisten leviämistä. Osa tuontikoirilla esiintyvistä loistaudeista voi levitä jo Suomessa olevien hyttysten mukana. Ilmaston lämmetessä Suomeen saattaa levitä hyttyslajeja, jotka voivat levittää muun muassa leishmania-loisia.Ruokavirastolta todetaan, että riskinarvioinnin mukaan laaja, koirien aiheuttama loisen leviäminen ei ole Suomessa kuitenkaan todennäköistä, mikäli tuontivaatimuksia noudatetaan.Myös bakteerit ja antibioottiresistenssi voivat levitä koirien tuonnin myötä. Koska koirat ja ihmiset elävät läheisessä kontaktissa, voivat resistentit bakteerit siirtyä niiden välillä helposti.Useita eri mikrobilääkkeitä vastustamaan kykenevistä MRSA- ja ESBL-bakteereista jälkimmäinen on Ruokaviraston mukaan tuontikoirilla varsin yleinen, kun taas MRSA-bakteeria ei ole esiintynyt tutkituissa koirissa.koiran tuontiin liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu, on kyseessä laiton tuonti. Laittomasti maahantuotu eläin on joko palautettava lähtömaahan, lopetettava tai laitettava tuojan maksamaan karanteeniin.Laittomat maahantuontitapaukset paljastuvat Ruokaviraston mukaan monesti vasta eläinlääkärikäynneillä. Eläinlääkärin velvollisuus on estää mahdollisen taudin leviäminen, ja usein käytännössä ainoa vaihtoehto on eläimen lopettaminen.