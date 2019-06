Viides tuomio Oulun seksuaalirikosjutussa: 26-vuotiaalle miehelle neljä vuotta vankeutta 13-vuotiaan törkeästä raiskauksesta

Kotimaa

Viides tuomio Oulun seksuaalirikosjutussa: 26-vuotiaalle miehelle neljä vuotta vankeutta 13-vuotiaan törkeästä

Oulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeuden

Tuomittu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy