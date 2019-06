Kotimaa

Poliisi löysi kaksi suurta kannabiskasvattamoa teollisuusalueelta Hollolassa, kolme henkilöä vangittu

Päijät-Hämeen

käräjäoikeus on vanginnut kolme henkilöä törkeästä huumausainerikoksesta epäiltyinä, Hämeen poliisi tiedottaa.Tiedotteessa kerrotaan, että poliisi teki maanantaina Lahdessa neljä etsintää, joiden aikana löytyi kaksi kannabiskasvattamoa. Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella kasvatus on ollut ammattimaista. Kummassakin kasvattamossa kasveja oli poliisin mukaan yli sata ja kasvatus on jatkunut pitkään.Kasvattamot sijaitsivat poliisin mukaan hollolalaisella teollisuusalueella.Poliisin mukaan vangittuina ovat noin 30-vuotias nainen ja kaksi 30–40-vuotiasta miestä. Kaikki epäillyt ovat lahtelaisia.Poliisi löysi vangittujen miesten hallusta myös aseita, joista osa oli luvallisia ja osa luvattomia. Poliisin mukaan luvattomista aseista yksi on aikaisemmin ilmoitettu varastetuksi asuntomurron yhteydessä.