Kotimaa

Suomen aluevesillä on havaittu yli 15 kilometrin kokoinen öljylautta, torjuntaan osallistuu neljä alusta

Länsi-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

merivartioston johtokeskus sai torstaina aamulla kello 9 ilmoituksen öljypäästöstä Suomen aluevesillä, 25 mailia Utöstä lounaaseen. Havainnon teki EMSA:n satelliitti. Rajavartiolaitoksen valvontalentokone Dornier vahvisti havainnon.Rajavartiolaitoksen mukaan mineraaliöljyä on 9 mailia pitkällä ja 0,4 mailia leveällä alueella. Alue on siis yli 15 kilometriä pitkä ja yli puoli kilometriä leveä.Paikalle on hälytetty Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Turva, Tursas ja Uisko sekä Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli. Erityisesti ulkovartiointilaiva Turva on suunniteltu meripelastus- ja valvontatehtävien lisäksi myös öljyntorjuntaan.Rajavartiolaitos selvittää alueen läpi kulkeneita aluksia. Suomen satamiin matkalla olevista aluksista otetaan näytteet, samoin ulkomaan viranomaisia on pyydetty ottamaan näytteet aluksista, jotka ovat kulkeneet alueen läpi.