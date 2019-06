Kotimaa

Juhannuksen paluuliikenne vilkasta iltapäivällä, ajokeli on maan eteläosissa aurinkoinen

paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina iltapäivällä kello 14–19 välillä, arvioidaan valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta.Paluuliikenne sujuu kuitenkin torstain ja perjantain menoliikennettä jouhevammin, sillä osa mökille lähteneistä jää loman viettoon. Paluuliikenne jakautuu myös pidemmälle ajalle kuin menoliikenne.mukaan tuntuvia ruuhkia ei ole odotettavissa, mutta liikenne on vilkasta perinteisesti liikennöidyillä valtateillä 3, 4 ja 5.Ajokeli on maan eteläosissa aurinkoinen, mutta Pohjois-Suomessa on pilvisempää ja sateista. Tuuli on voimakasta laajalti koko maassa, ja osassa maata on annettu puuskavaroituksia.Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa, Ilmatieteen laitos varoittaa.