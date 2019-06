Kotimaa

Lemmenjoen humalainen harjoitus toi sakot Karjalan lennoston Markus Päiviölle ja Ilmavoimien Sampo Eskeliselle

Karjalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiviö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeus

Oikeuden