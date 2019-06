Kotimaa

Suomalaistutkimus: Maaseudun lapsilla on paremmat motoriset taidot kuin kaupunkilais­lapsilla

Maaseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehittyäkseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ympäristösuunnittelussa

Jyväskylän

https://www.hs.fi/haku/?query=eero+a.+haapala

https://www.hs.fi/haku/?query=marja+cantell