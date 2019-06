Kotimaa

KT: Kuntien henkilöstö­kulut kasvavat 150 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus on laskenut

Antti Rinteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntatyönantajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Terveyden-