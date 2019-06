Kotimaa

Suomalaiset ovat luottaneet sokeasti poliisit ja rosvot -jakoon, ja sen varaan Jari Aarnio rakensi rikollisen

Helsingin

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006155245.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos Aarnio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ironista on, että monet näistä tuomioista ovat tulleet Aarnion johtaman huumepoliisin tekemän esitutkinnan perusteella.

Aarnio-tuomio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset ovat tähän saakka voineet luottaa siihen, että poliisit ovat poliiseja ja rosvot rosvoja.