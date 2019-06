Kotimaa

Professorit: Hovioikeuden Aarnio-tuomio ei jättänyt jossiteltavaa

Oikeusoppineet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006155245.html

Johanna Niemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jutussa ei ole ollut varaa sutia.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006155325.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Professorien

”Jonkun pitää valvoa myös päälliköitä ja valvojia.”