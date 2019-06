Sateenkaaria ja tummaa hurmosta: kuvakooste näyttää, kuinka suomalaiset nauttivat vilkkaasta kesätapahtumien lauantaista

Kotimaa

Sateenkaaria ja tummaa hurmosta

Viikonloppuna

Samaan aikaan

parisataatuhatta ihmistä kerääntyy suuriin yleisötapahtumiin ympäri Suomea. Samalle päivälle osuivat Suviseurat Muhoksella, Seinäjoen Provinssirock ja Pride-kulkue sekä Tuska-festivaali Helsingissä.Helsingissä kokoontui lauantaina kaksi selvästi toisistaan erottuvaa väkijoukkoa, kun sateenkaaren väreissä hehkuva Pride-kulkue ja mustanpuhuva Tuska-festivaali sattuivat samalle päivälle. Pride-tapahtuman tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Järjestäjät arvioivat, että kulkueeseen osallistui ainakin 80 000 ihmistä.Helsingin Suvilahden valtasi tummanpuhuva joukko. Ensimmäistä kertaa vain aikuisille järjestetty raskaaseen musiikkiin keskittyvä Tuska-festivaali teki kävijäennätyksen: järjestäjät arvioivat viikonlopun saldoksi 40 000 kävijää.Suuria tapahtumia riitti viikonloppuna myös Helsingin ulkopuolella. Vanhoillislestadiolaiset kokoontuivat Pohjanmaalla herätysliikkeen jokavuotiseen kesätapahtumaan Suviseuroihin, joka on Suomen suurimpia kesätapahtumia. Järjestäjät arvioivat, että paikalla Muhoksella oli lauantaina iltapäivällä noin 79 100 seuravierasta.Seinäjoen Törnävänsaarella väkeä keräsi Provinssirock. Musiikkifestivaalien dinosaurusta on vietetty vuodesta 1979. Festivaali keräsi kolmena päivänä yhteensä 73 000 vierailijaa.